З 2008 року майже 15 тисяч українців стали громадянами Польщі

Громадянство Польщі упродовж 2008-2017 років отримали 14 тис. 902 українців. Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі на запит Укрінформу.

Як інформується, в 2008 році таких осіб було 579 осіб, і з кожним роком ця кількість збільшувалася. Упродовж останніх трьох років громадянство Польщі щороку отримувало понад дві тисячі українців: в 2015 році - 2012 осіб, в 2016 - 2096, 2017 - 2415 громадян.

На сьогодні документи на тимчасове (до трьох років) чи постійне проживання в Польщі мають понад 150 тис. громадян України.