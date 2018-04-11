За день бойовики 13 разів обстріляли позиції сил АТО

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів українських опорних пунктів застосувавши озброєння заборонене Мінськими угодами.

Про це інформує прес-центр АТО.

"Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойових машин піхоти бойовики вели вогонь по наших укріпленнях у Пісках. Також в районі Кам’янки агресор застосував озброєння танку, гранатомети – поблизу Авдіївки, Мар’їнки і Талаківки, а великокаліберні кулемети – по наших позиціях неподалік Павлополя, Гнутового та Водяного", - йдеться у вечірньому зведенні.

Крім цього, оборонців Авдіївки, Водяного та Гнутового обстріляли зі стрілецької зброї, а в районі Мар’їнки – вівся снайперський вогонь.

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.

"На Луганському напрямку від початку доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі", - констатували у штабі АТО.