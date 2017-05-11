Американський ПЕН-центр попросив Тіллерсона домогтися звільнення Сенцова

Міжнародна правозахисна організація ПЕН-центр звернулася до держсекретаря США Рекса Тіллерсона з закликом домогтися визволення ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова

Про це йдеться в листі на сайті ПЕН-центру.

"Шановний пане секретар! Як письменники, художники, режисери й продюсери, ми приєднуємося до ПЕН-Америка, щоб висловити протест проти необґрунтованого позбавлення волі нашого колеги, українського письменника, кінорежисера та активіста Олега Сенцова й просити вас виступити зі своїми російськими колегами за його негайне звільнення", - йдеться в заяві діячів культури, які підтримали ініціативу.

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан у Facebook зазначила, що в рамках кампанії за визвольнення режисера відбулося багато зустрічей з політиками, в тому числі, в Держдепі та Конгресі.

"ПЕН-Америка продовжує боротьбу за свого лауреата. Відправляють петицію з підписами відомих творчих людей до Тіллерсона, готують акції, поширюють інформацію в ЗМІ. Наприкінці квітня у Вашингтоні було багато зустрічей із політиками: Конгрес, Держдепартамент, а також інститут МакКейна, безліч правозахисних організацій. Кілька десятків зустрічей за кілька днів", - написала Каплан.