"Антонов" перетворять на публічне акціонерне товариство

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення державних підприємств "Антонов" і "Завод 410 ЦА" на публічні акціонерні товариства.

Відповідний проект розпорядження на засіданні Кабміну представив заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов, передає "РБК-Україна".

"Проектом пропонується погодитися із пропозиціє Укроборонпрому щодо перетворення державних підприємств "Антонов" і "Завод 410 цивільної авіації" на публічні акціонерні товариства, 100% акцій яких належить державі", - зазначив Нефьодов.

На його думку, це дозволить поліпшити управління цих підприємств і забезпечить можливість залучення інвестицій для модернізації виробничих потужностей підприємств.

Кабінет міністрів підтримав цю пропозицію.

Нагадаємо, Антонов запустив у мережі Інтернет 3D-екскурсію по салону найбільшого в світі літака Ан-225 Мрія.