Boeing призупинила випробування нового лайнера через проблеми з двигуном

Компанія Boeing призупинила випробування свого нового лайнера 737 MAX з причиною недостатньої справності двигуна, передає BBC.

Рішення про припинення випробувань ухвалили за кілька днів до першого продажу лайнера замовнику. Однак, як йдеться в заяві компанії, вона як і раніше планує почати поставки 737 MAX у травні.

Серед авіакомпаній, які захотіли придбати лайнер - американські American Airlines і Southwest, а також китайська Shandong Airlines.

Лайнер 737 MAX спроектований як середньомагістральний літак з економним використанням пального.

Раніше ми повідомляли про те, що Boeing відкриє перший завод в Європі.