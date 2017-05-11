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Boeing призупинила випробування нового лайнера через проблеми з двигуном

11 травня, 2017 - 11:36
Фото Reuters

Компанія Boeing призупинила випробування свого нового лайнера 737 MAX з причиною недостатньої справності двигуна, передає BBC.

Рішення про припинення випробувань ухвалили за кілька днів до першого продажу лайнера замовнику. Однак, як йдеться в заяві компанії, вона як і раніше планує почати поставки 737 MAX у травні.

Серед авіакомпаній, які захотіли придбати лайнер - американські American Airlines і Southwest, а також китайська Shandong Airlines.

Лайнер 737 MAX спроектований як середньомагістральний літак з економним використанням пального.

Раніше ми повідомляли про те, що Boeing відкриє перший завод в Європі.

Джерело: BBC Україна
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