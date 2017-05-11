Бойовики 37 разів обстріляли сили АТО на Донбасі, 1 військовий поранений, - штаб

За минулу добу зафіксовано 37 обстрілів позицій Збройних Сил України. Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Про це повдомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку, з переносних реактивних систем «Град» «П», мінометів калібру 82-мм, озброєння танку, БМП, БТР, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював позиції морських піхотинців у районі Широкиного. Захисників Красногорівки накривав вогнем мінометів калібру 82-мм. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах наших військ поблизу Водяного. По морських піхотинцях в районі Гнутового гатив з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а з кулеметів великих калібрів та гранатометів вів вогонь по наших воїнах поблизу Павлополя та Новоселівки Другої.

На Донецькому напрямку, зі 120-міліметрових мінометів противник обстрілював опорні пункти поблизу шахти «Бутівка». З мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї накривав вогнем захисників Зайцевого. По захисниках Авдіївки вів вогонь з 82-міліметрових мінометів та кулеметів великих калібрів, а по оборонцях Новгородського – з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по наших воїнах під Кам`янкою. Опорні пункти поблизу Троїцького обстрілював з озброєння БМП, а позиції в районі населеного пункту Піски з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та протитанкових гранатометів російсько-терористичні підрозділи били по захисниках Новоолександрівки. З гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцях Валуйського та Новозванівки, а захисників Кримського обстрілювали з автоматичних гранатометів.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.