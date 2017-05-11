ЦРУ створило центр для протидії Північній Кореї

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США створило спеціальний центр, робота якого буде полягати у протидії загрозі, яку являє собою ядерна програма КНДР.

Про це повідомляє Укрінформ.

У центр набирають досвідчених співробітників відомства, які будуть взаємодіяти з усією американською розвідкою.

"Створення цього центру допоможе нам акумулювати зусилля по боротьбі з ядерними амбіціями Пхеньяна", - заявив директор ЦРУ Майкл Помпео.

Раніше у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що Північна Корея досягає прогресу в розвитку своєї атомної програми.