Держпідприємства продаватимуть через ProZorro, - Гройсман

Кабмін доручив відпрацювати проект з продажу об'єктів малої приватизації через ProZorro.

Про це заявив прем'єр-міністр на засіданні уряду, передає сайт Кабміну.

Гройсман зазначив, що такі процедури дозволяють проводити приватизацію за допомогою прозорих електронних систем.

За його словами, відкритий продаж неефективних державних підприємств буде сприяти викоріненню корупційних схем.

"Про що йде мова - є невелике державне підприємство, яке може бути продане. Його можна продавати якимись невідомими схемами, а можна продавати абсолютно прозоро - через електронну площадку: хто зареєструвався, той купив", - сказав він.

Прем'єр-міністр закликав швидко внести прийняті пропозиції в робочому варіанті.

Нагадаємо, що НАБУ отримало повний доступ до реєстру декларацій.