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Михайло Грушевський, український історик, політичний діяч

До Одеси прибув борт з пораненими військовими із зони АТО

11 травня, 2017 - 12:14
Фото Андрія Танцюри

Сьогодні Одеса зустріла літак з українськими військовими, які отримали поранення у зоні АТО. До Одеського військового шпиталю відвезли 14 бійців. П’ятеро з них перебувають у важкому стані в реанімації, повідомив одеський волонтер Андрій Танцюра.

Зараз волонтери збирають кошти на ліки для військових. Допомогу можна перерахувати на картку Приватбанку: 5168 7553 6686 5380, Танцюра А. В. Також є можливість передати ліки до шпиталю. Здавати кров для бійців нараз не потрібно.

Нагадаємо, у середині квітня в Одесу привезли 15 поранених із зони АТО.

Марія ГЕНИК, Одеса, фото Андрія Танцюри

Джерело: День
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