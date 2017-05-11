ДПСУ та Нацполіція викрили міжнародний канал торгівлі людьми на Чернігівщині

На Чернігівщині викрили міжнародний канал торгівлі людьми в результаті реалізації єдиного задуму співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби та Нацполіції. Зловмисниками виявились громадянин Туреччини та громадянка України, їх затримали в пункті пропуску «Жуляни», повідомляють на сайті ДПСУ.

Двох фігурантів в рамках кримінального провадження за ст. 149 КК України (торгівля людьми) правоохоронці зупинили вночі під час оформлення рейсу «Київ – Анкара». Члени злочинного угруповання намагалися переправити в Республіку Кіпр 2‑х громадянок України з метою використання їх у сфері надання інтимних послуг та отримати за це значну грошову винагороду. Встановлено декілька епізодів здійснення злочинної діяльності фігурантами кримінального провадження.

Жертви торгівлі людьми – жительки міста Чернігів, в добровільному порядку відмовились від поїздки. Затриманих - громадянина Туреччини та громадянку України, доставлено в слідчі органи для проведення невідкладних слідчих та процесуальних дій.

Поліція проводить перевірку, намагаючись ідентифікувати інших жертв, які постраждали від злочинної діяльності затриманих осіб. Крім того вирішується питання про оголошення підозри учасникам злочинної групи та обрання їм запобіжного заходу.