Екс-лідери бойовиків розповіли про вплив Суркова на окупований Донбас, - Reuters

Помічник президента РФ Владислав Сурков має прямий вплив на внутрішню політику терористичних "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, діяльність Суркова була присвячена вибору керівників терористичних республік, організації роботи місцевих "адміністрацій", розробці інформаційної стратегії для терористів і планування "місцевих виборів".

Зокрема, агентство посилається на слова трьох "чиновників", які займали високі посади в окупованому Донбасі. Один з них назвався Олексієм Александровим, два інших побажали дати інтерв'ю на умовах анонімності.

За їх словами, Сурков контролює ситуацію на місцях за допомогою спеціально відібраних довірених осіб, які регулярно доповідають йому про стан справ:

"Будь-який дзвінок з Москви... розцінювався як дзвінок з канцелярії самого Господа Бога і нічого не обговорювалося, приймалося до виконання негайно", - згадує Александров.

Також Сурков регулярно зустрічається з лідерами терористів, як в окупованому Донбасі, так і в Росії. Наприклад, сам Александров зустрічався з помічником президента РФ в Москві в серпні 2014 року. Ще один з колишніх лідерів бойовиків сказав, що в останній раз спілкувався з Сурковим в Москві в листопаді минулого року.

Александров і два інших чиновника поскаржилися, що Кремль просто скористався ситуацією і поставив на чолі "Л/ДНР" своїх людей, які, за їх словами, не дбають про інтереси регіону. Більшість же організаторів терористичного руху Москва змусила піти, погрожуючи їм смертю, або позбавленням волі.

Також Сурков зіграв ключову роль у призначенні колишнього електромеханіка вугільної шахти Олександра Захарченка лідером так званої "ДНР". Колишні лідери бойовиків готували Захарченка до посади "міністра оборони ДНР", але пізніше з офісу помічника президента РФ надійшла пропозиція призначити цю людину на головну "посаду".

Після призначення Захарченка, в регіоні за прямої допомоги росіян, які працювали на Суркова, пройшли так звані вибори, які затвердили його на посаді. За словами Александрова, приїжджі росіяни і не приховували, що працювали на помічника президента РФ, гучно заявляючи про це при першій нагоді.

У той же час, члени команди Суркова не називали нікому в Донецьку своїх справжніх імен, використовуючи замість них позивні.

В лютому-березні 2014 року Росія після падіння в Україні режиму Віктора Януковича провела спецоперацію з анексії Криму, інспірувала виступ сепаратистів у Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.

Росія продовжує підживлювати війну в Донбасі грошима та озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію у складі кадрових російських військових, громадян РФ та місцевих сепаратистських елементів.

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