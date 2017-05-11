Естонія може знову відправити військових в Ірак

Парламент Естонії обговорює можливість відправки в Ірак естонських військовослужбовців для участі у новій місії НАТО в цій країні, повідомляє ERR.

"Комісія з державної оборони розглядає питання про мандат на участь у тренувальній місії НАТО в Іраку", - підтвердив у четвер голова комісії Ханнес Хансо.

Він додав, що мета місії — взяти участь у програмі навчання для підвищення обороноздатності Іраку.

"Розмір мандата — п'ять-шість військовослужбовців. Це число заплановано з запасом. Сподіваюся, що зможемо надати мандат до закінчення весняної сесії Рійгікогу", - сказав він.

Хансо уточнив, що мова йде не про участь у бойових діях, а про навчання іракських військових. Зокрема, розглядається можливість навчання у сфері військової медицини та знешкодження імпровізованих вибухових пристроїв. При цьому голова комісії з держоборони не виключив можливості відправки в Ірак більш великого підрозділу спільно з Латвією і Литвою.