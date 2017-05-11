Фестиваль світла, що зібрав митців візуального мистецтва з усього світу, стартує у Києві

На Поштовій площі завтра стартує Фестиваль світла, який проходитиме у межах проведення цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Kyiv Lights Festival, як перший міжнародний фестиваль світла і медіа-мистецтв, проходитиме три дні. Гості та мешканці Києва побачать шоу дронів, а також феєричне 3D-шоу на будівлі Річкового вокзалу під час церемонії відкриття, повідомляють на сайті КМДА.

Головними локаціями Kyiv Lights Festival стануть Контрактова площа, Поштова площа біля Річкового вокзалу, Михайлівська площа та Андріївський узвіз. Подібні світлові фестивалі регулярно проходять у світових столицях, збираючи багатотисячні аудиторії. Тепер до них приєднається і Київ. Kyiv Lights Festival об’єднає відеодизайнерів, художників світла і лазера, віджеїв, а також сучасних художників із Європи, Азії, Австралії.

Щодня на чотирьох майданчиках фестивалю будуть проходити конкурси 3D-мапінгу, позаконкурсні проекти у супроводі живої музики, масштабні світлові шоу, шоу віджеїв, виставки робіт сучасних українських художників, які працюють зі світлом, численні світлові інсталяції і скульптури в міському просторі.

Також на всіх охочих чекають лекції і практичні семінари з віджеїнгу, відеомапінгу, сучасної архітектури та урбаністики від визнаних українських і закордонних експертів. Вхід на всі лекції вільний.

У рамках фестивалю відбудеться міжнародний конкурс відеомапінгу та конкурс віджеїнгу. Обидва конкурси оцінюватиме міжнародне журі.

Із детальною програмою заходів Kyiv Lights Festival можна ознайомитись на офіційному сайті фестивалю. Вхід на фестиваль – вільний.