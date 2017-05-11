Генсек ООН закликав реформувати міжнародні організації та сприяти “озелененню економіки”

З метою відновлення довіри до міжнародних організацій, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш закликав до їх реформування. Таку заяву він зробив у Центральному залі британського парламенту, повідомляє Центр новин ООН.

"Якщо ви хочете здолати цю недовіру, що абсолютно необхідно заради порятунку багатосторонньої дипломатії, ми маємо підтвердити готовність провести реформу багатосторонніх організацій", - заявив глава ООН, виступаючи перед представниками уряду, неурядових організацій, ученими й представниками громадськості й приватного бізнесу.

Антоніу Гутерриш сказав, що сьогодні світ стикається з трьома основними проблемами: зміною природи сучасних конфліктів; нестабільною політичною, економічною й екологічною обстановкою у багатьох частинах світу; а також недовірою до міжнародних багатосторонніх інститутів з боку тих, хто залишився "за бортом" глобалізації.

Генеральний секретар закликав активніше просувати проекти щодо озеленення економіки, нагадавши про стрімку зміну клімату. Говорячи про права людини, Антоніу Гутерриш заявив, що не можна прикриватися національним суверенітетом, коли йдеться про захист основних прав і свобод.

Як повідомляється, Генеральний секретар ООН прибув у британську столицю для участі в конференції з Сомалі, яку заплановано на четвер. У середу глава ООН виступив на зустрічі, організованій під егідою Асоціації ООН у Великій Британії.

Нагадаємо, за даними ООН понад мільйон дітей з Південного Судану стали біженцями.