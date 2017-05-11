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Михайло Грушевський, український історик, політичний діяч

Геращенко сподівається на ратифікацію ВР Стамбульської конвенції

11 травня, 2017 - 11:49
Фото зі сторінки Геращенко у Facebook

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сподівається, що парламент ратифікує Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"У перерві між дипломатичними зустрічами в АП ми з заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею обговорили перспективи ратифікації Стамбульської конвенції. Ми оптимісти. Таки вірю, що в ВР переможе мудрість і раціо і ми ратифікуємо конвенцію, яка реально посилить відповідальність за насильство проти жінок і дітей", - написала Геращенко.

Нагадаємо, у ПАРЄ вважають, що одним із кроків до зміцнення демократії у країні повинна стати ратифікація Верховною Радою Стамбульської конвенції.

Джерело: День
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