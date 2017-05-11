Геращенко сподівається на ратифікацію ВР Стамбульської конвенції

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сподівається, що парламент ратифікує Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"У перерві між дипломатичними зустрічами в АП ми з заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею обговорили перспективи ратифікації Стамбульської конвенції. Ми оптимісти. Таки вірю, що в ВР переможе мудрість і раціо і ми ратифікуємо конвенцію, яка реально посилить відповідальність за насильство проти жінок і дітей", - написала Геращенко.

Нагадаємо, у ПАРЄ вважають, що одним із кроків до зміцнення демократії у країні повинна стати ратифікація Верховною Радою Стамбульської конвенції.