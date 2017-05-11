Гройсман закликає якомога швидше розслідувати бійку 9 травня в Дніпрі

Міністерство внутрішніх справ має відзвітувати про ситуацію, яка сталася у Дніпрі під час святкування Дня Перемоги.

Про це на сьогоднішньому засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"Я ще раз наголошую на тому, що треба швидко завершити розслідування і 10 червня, як було сказано, оприлюднити всі результати для того щоб ситуація була абсолютно відомою для всіх українських громадян", - сказав Гройсман.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вибачився за дії поліції перед громадянами України та пообіцяв, що звіт МВС буде надано вчасно.

"Я вважаю, що прийняті нами міри будуть адекватні, і ... ми зможемо дати публічну інформацію і звіт про деталі обставини подій, які там відбувалися, - і дії поліцейських, і дії державних чиновників, на жаль, відповідних адміністрацій", - сказав Аваков.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив головних поліцейських Дніпропетровської області у зв’язку з провокаціями під час акцій до 9 травня у Дніпрі.