Хакери РФ лишаються значною загрозою для уряду США, - Коутс

Підтримувані державою російські хакери лишаються значною загрозою для американського уряду, вони продовжуватимуть свої кібератаки.

Про це заявив директор національної розвідки США Ден Коутс, повідомляє Bloomberg.

Він повторив, що до спроб вплинути на президентську кампанію у США у 2016 році причетні російські посадовці найвищого рівня. Такі "операції впливу", за словами Коутса, продовжаться у США, Європі і по всьому світу.

"У 2017 році Росія швидше за все буде ще більш агресивною у глобальних відносинах, буде більш непередбачуваною стосовно сполучених штатів, буде більш авторитарною у плані внутрішньої політики" - заявив директор американської розвідки.

Коутс запевнив, що США продовжать "використовувати всі можливості для аналізу того, що Росія вже зробила і що може зробити в перспективі в даному напрямку по всьому світу".