Кабмін на місяць продовжив надзвичайні заходи в енергетиці

Кабінет міністрів України подовжив на один місяць термін дії надзвичайних заходів на ринку електричної енергії. Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, передає УНН.

"Міністр просить продовжити термін дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії ще на один місяць", - звернувся з проханням міністр з питань вугільної політики Ігор Насалик, після чого уряд ухвалив це рішення.

У свою чергу голова уряду Володимир Гройсман зазначив, що надзвичайні заходи треба продовжити, аби "приймати оперативні управлінські рішення".

Нагадаємо, уряд продовжує надзвичайний стан в енергетиці утретє. Попереднє продовження відбулося 12 квітня.