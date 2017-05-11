Кабмін не підвищуватиме єдиного соцвнеску, - Рева

Уряд наразі не збирається підвищувати ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це в заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає «РБК-Україна».

«Це неправда. Ми не збираємося цього робити. Уряд повинен бути послідовним. Так буде неправильно, адже владу завжди лають за те, що ми робимо крок уперед, а потім - два назад. І люди, бізнес - не знають, до чого готуватися. Ну, раз пішли на зниження ставки, значить, потрібно шукати вихід із проблем, а не намагатися повернутися в старі», - сказав Рева, відповідаючи на запитання, чи буде підвищення ЄСВ урядом у майбутньому.

Він також зазначив, що «проблема дефіциту Пенсійного фонду в іншому - у тому, що зарплати низькі, і люди не платять».

Рева поінформував, що загалом станом на сьогодні платників ЄСВ у країні нараховується 12 млн.

«На даний момент 10,5 млн осіб платить ЄСВ. Це підприємці і найняті співробітники. Крім того, є люди, за яких держава платить ЄСВ. Наприклад, такі категорії людей, які доглядають за інвалідами, або жінки в декреті, або військові. Тому всіх платників - 12 млн осіб», - додав міністр.

Нагадаємо, що Україна витрачає на Пенсійний фонд більше, ніж на оборону.