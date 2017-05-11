Кількість загиблих під час протестів у Венесуелі досягла вже 39 людей

Починаючи із квітня, під час зіткнень поліції із цивільними у столиці Венесуели Каракасі загинули 39 осіб. Більшість із них – прибічники опозиції, однак є жертви і серед прибічників влади та особового складу органів безпеки. Вчора смертельне вогнепальне поранення отримав 26-річний учасник акції. Близько 80 учасників отримали поранення, передає DW.

Масові демонстрації проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро тривають з початку квітня. Демонстранти та опозиція вимагають відставки президента-соціаліста, який, на їхню думку, намагається встановити в країні авторитарний режим.

За останній місяць в країні було заарештовано понад 1300 осіб, а близько 250 цивільних осіб предстали перед військовим трибуналом. З метою подолати гостру політичну кризу Мадуро оголосив про свої наміри зміни конституцію країни, проте опозиція відкинула цю ідею.

Президент закидає опозиції підготовку державного перевороту за підтримки адміністрації президента США Дональда Трампа. Нещодавно спікер венесуельського парламенту Хуліо Боргес зустрічався з високопоставленими представниками уряду в Вашингтоні.

Нагадаємо, днями у Венесуелі пройшов багатотисячний жіночий марш.