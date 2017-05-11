Кіноальманах ОМКФ виходить у всеукраїнський прокат, - Держкіно

З ініціативи об’єднання молодих кінематографістів «Сучасне Українське Кіно», за підтримки Держкіно та Одеського міжнародного кінофестивалю, кіноальманах останнього вже 17 травня з’явиться на великих екранах у містах України. Прем’єра "ОМКФ: Найкраще коротко" відбулась вчора, 10 травня, в кінотеатрі “Київ”, про це йдеться у повідомленні Агентства на facebook-сторінці.

=Альманах складається з чотирьох короткометражних стрічок: «Віддалік», «Чоловіча робота», «У Манчестері йшов дощ» та «Цвях».

Нагороджена за найкращу акторську роботу 6-го ОМКФ стрічка «Віддалік» режисерки Катерини Горностай оповідає історію молодої пари, яка ставить перед собою питання того, як бути, коли закінчується закоханість постають сірі будні.

“Чоловіча робота” режисерки Марини Степанської, яка отримала Дюка за найкращу короткометражку оповідає про 37-річного юриста, який працює на компанію, що займається закупівлею землі, іноді на межі закону. Приїхавши перевіряти черговий "об'єкт", він наштовхується на недобудований собор, який стоїть, усіма забутий, посеред поля. Герою потрібно вирішити два питання: що робити з "об'єктом" відштовхуючись від інтересів компанії, і як домовитися з фермером, якому насправді належить земля.

Режисери Валерія Кальченко та Антоніо Лукіч у фільмі «У Манчестері йшов дощ», оповідають історію Андрія, якому було 12 років, коли він вже “виснув” на баскетбольному кільці. У 14 він не містився в фотографію. Зараз йому 22, його зріст 2 метри 7 сантиметрів, і якщо хтось у натовпі крикне «Шпала», Андрій обов'язково обернеться. “Андрій – висока людина. Але високий - не означає великий”.

Фільм «Цвях», режисера Філіпа Сотниченка – це історія про жінку Валентин, що працює юристом в одному з банків Ліхтенштейну. Вона відповідає за зв'язки зі Східною Європою. Валя ще з дитинства непогано пам'ятає українську та російську мови, адже до 13-ти років жила в Києві. У 96-му, під час важкого, перехідного для економіки України періоду, Валентина разом із матір'ю та вітчимом емігрувала до Швейцарії. Минуло 20 років.

Представлені в альманасі фільми здобули перемоги не тільки на Одеському кінофестивалі. «Віддалік», наприклад, отримав нагороду за Найкращий фільм національного конкурсу на КМКФ «Молодість 2015» та WIZ ART 2015, а режисер Марина Степанська отримала Спеціальну відзнаку за потужний акторський ансамбль і вражаючу режисерську роботу з акторами на КМКФ «Молодість 2015».

