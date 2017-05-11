Конституційна комісія сформувала "кримську" робочу групу

Конституційна комісія прийняла рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій змін та доповнень до Конституції України стосовно Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Відповідне рішення було прийнято на засідання комісії у четвер, 11 травня, повідомляє Укрінформ.

"Можна лише побажати приступити робочій групі до роботи 22 травня о 10 годині ранку в залі засідань Києво-Могилянської академії", - заявив головуючий на засіданні, суддя Європейського суду з прав людини у відставці, заступник голови Конституційної комісії Володимир Буткевич.

Раніше Меджліс кримськотатарського народу та народні депутати підготували пропозиції для Конституційної комісії щодо статусу Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, депутат Рефат Чубаров закликав якомога скоріше внести зміни до Конституції України, розділ "Автономна Республіка Крим", і потім прийняти низку законів.