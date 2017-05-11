Ловця покемонів у одному із храмів РПЦ засудили на 3,5 роки позбавлення волі

Відеоблогеру Руслану Соколовському, який ловив покемонів у єкатеринбурзькому Храмі-на-Крові, що належить до мережі храмів Російської православної церкви, призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. Чоловіка визнали винним у розпалюванні ненависті та образі почуттів віруючих, передає ВВС-Україна.

Єкатеринбурзький суд задовільнив прохання обвинувачення і тепер Руслан Соколовський перебуватиме найближчі три з половиною роки у колонії.

Сам засуджений, коментуючи рішення суду висловив своє “здивування”, та заявив, що, будучи атеїстом, лібертаріанцем та космополітом, людиною без національності, не міг, “керуючись націоналістичними переконаннями займатись екстремістською діяльністю”.

“Мені видавався дивним висновок експертів, згідно з яким саме заперечення бога є злочином”, відмітив Соколовський.

Зазначимо, що у попередніх блогах засуджений критично висловлювався про РПЦ і клерикалізацію російського суспільства.