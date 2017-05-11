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Михайло Грушевський, український історик, політичний діяч

Мінгареллі привітав українців з отриманням безвізу

11 травня, 2017 - 16:06
Фото Reuters

Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі та члени представництва Європейського Союзу  привітали Україну з безвізом.

Відеозапис привітання розмістило представництво Євросоюзу в Україні у своєму Facebook.

«Вітаю українців! Європа стала до вас ближчою. Подорожуйте країнами Європейського Союзу без віз», - сказав Мінгареллі українською мовою.

До його привітання приєдналися інші члени представництва ЄС у Україні.

Нагадаємо, що Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі.

Джерело: День
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