Мінгареллі привітав українців з отриманням безвізу

Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі та члени представництва Європейського Союзу привітали Україну з безвізом.

Відеозапис привітання розмістило представництво Євросоюзу в Україні у своєму Facebook.

«Вітаю українців! Європа стала до вас ближчою. Подорожуйте країнами Європейського Союзу без віз», - сказав Мінгареллі українською мовою.

До його привітання приєдналися інші члени представництва ЄС у Україні.

Нагадаємо, що Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі.