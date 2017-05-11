На незаконність дій поліції омбудсмену скаржаться до 40% заявників

Скарги на порушення прав людини від дій поліції складають 35-40% від усіх заяв, які отримує офіс омбудсмена.
Про це заявив глава секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Богдан Крикливенко, передає РБК-Україна.
"Кількість порушень прав людей у сфері правоохоронної діяльності залишається досить стабільно високою. Якщо говорити про цифри, то приблизно 35-40% від усіх скарг, які надходять до Уповноваженого з прав людини, стосуються тих скарг у рамках того чи іншого процесу, це звичайно питання, яке стосується кримінального процесу", - сказав він.
За словами Крикливенко, мова йде про підозрюваних або обвинувачених осіб.
"Необхідно акцентувати, що людині, яка потрапляє в стресову ситуацію, важко зібрати разом свої знання, і коли вона ще не має достатніх знань, то прийняти правильне рішення на етапі спілкування з правоохоронними органами дуже складно", - додав він.
Нагадаємо, поліція в Україні 8-9 травня затримала 89 осіб.