На супутнику Юпітера виявили гігантські хвилі лави

Вчені спостерігали незвичайні хвилі в гігантському лавовому озері на Іо - одному з найбільших супутників Юпітера.

Міжнародна команда дослідників зафіксувала кілька хвиль лави на поверхні озера Патера Локі, повідомляє Gizmodo.

Вчені зуміли скласти температурну карту поверхні лавового озера. Ця карта показала, що від порівняно холодного центру Патери Локі виходять відразу дві хвилі, що з'явилися у різний час: одна в напрямку годинникової стрілки, інша – проти. Перша хвиля з'явилася на північному заході Патери Локі і рушила на південний схід. Трохи пізніше в східній частині утворилася друга хвиля, що рушила до заходу.

Виявити хвилі вдалося завдяки тому, що в березні 2015 року супутники Юпітера Європа і Іо вишикувались в ряд для спостерігачів на Землі, в результаті чого тінь Європи закрила Іо на нетривалий час. Це дозволило вченим дуже точно заміряти те, як багато тепла виробляє Патера Локі та інші вулканічні області на Іо. Наступного такого розташування Європи і Іо доведеться чекати до 2021 року.

"Що нам дійсно потрібно, це місія космічного апарату, присвячена розгляду вулканізму Іо, щоб подивитися на Патеру Локі з близької відстані, щоб встановити без будь-яких сумнівів, що там відбувається", - зазначив один з авторів дослідження, Ешлі Девіс.

Іо має діаметр 3642 км, що робить її четвертим за величиною супутником у Сонячній системі. Цей супутник є найбільш геологічно активним тілом Сонячної системи, на ньому знаходиться більше 400 діючих вулканів. У деяких вулканів викиди сірки та діоксиду сірки настільки сильні, що піднімаються на висоту 500 кілометрів.

Нагадаємо, що на двох супутниках у Сонячній системі можливе життя.