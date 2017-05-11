НАБУ отримало повний доступ до реєстру декларацій

Національна антикорупційне бюро України отримало повний доступ до єдиного державного реєстру декларацій.

Про це передає прес-служба НАБУ.

“10 травня Національне антикорупційне бюро України у повному обсязі отримало доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, - йдеться у повідомленні.

Тепер, за інформацією Бюро, детективи та аналітики НАБУ мають можливість опрацьовувати усі дані з Реєстру через захищену криптографічними методами закриту мережу прямо з приміщень Бюро.

“Це значно спрощує та пришвидшує процедуру аналізу декларацій осіб, підслідних НАБУ, під час розслідувань кримінальних проваджень на предмет наявності в них ознак корупційних правопорушень”, - уточнили у відомстві.