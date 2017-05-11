Націоналісти під МВС вимагають відставки Авакова

Близько 50 активістів, серед яких представники добровольчого руху ОУН, партії "Свобода", вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє Укрінформ.

За даними агентства, деякі активісти одягнуті у камуфляжну форму з нашивками "ОУН", "Айдар", "Донбас".

Мітингувальники тримають прапори ОУН та "Свободи" і викрикують "Банду геть". Один активіст тримає плакат "Авакова у відставку".

Як повідомив журналістам голова добровольчого руху ОУН Микола Коханівський, акція організована його рухом, оскільки ОУНівці вважають протиправними дії поліції в офісі ОУН 9 травня.

Вхід до Міністерства внутрішніх справ охороняють поліцейські.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив на засіданні уряду у четвер, що для штурму офісу Організації українських націоналістів у Києві 9 травня були вагомі підстави. За його словами, було прийняте рішення не допустити високого ризику сутичок у столиці.

Нагадаємо, 9 травня у Києві активісти ОУН, яких правоохоронці заблокували в офісі під час акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", закидали правоохоронців, учасників колони "Безсмертного полку" та журналістів димовими шашками, яйцями, пляшками. Один поліцейський отримав тілесні ушкодження. Столична поліція затримала 25 людей.