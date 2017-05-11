Насалик прогнозує подальше продовження режиму НС в енергетиці

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик прогнозує, що надзвичайні заходи у вітчизняній енергосистемі через місяць знову буде продовжено.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

За його словами, такі заходи жодним чином не впливають ні на населення, ні на промисловість.

"Надзвичайні заходи, в першу чергу, мали на меті максимально завантажити блоки, які працюють на газовій групі вугілля. Завдяки надзвичайним заходам нам вдалося економічно науково зупинити всі 5 станцій, які працювали на антрацитній групі вугілля. На сьогодні ми працюємо тільки на 2 антрацитових блоках, які спалюють близько 4,5 тис. тонн", - розповів він.

Міністр заспокоює: в Україні є втричі більше потужностей, ніж необхідно за тепловими генераціями. "Якщо ми зараз використовуємо 20 блоків, а можливість запуску у нас 70 блоків. У нас ніяких проблем в об'єднаній енергосистемі немає", - уточнив Насалик.

"Звичайно, можна прогнозувати (продовження, - ред.), але надзвичайний стан дає максимальну економію споживання антрацитової групи. Оскільки сьогодні тільки 410 тонн, надзвичайний стан, думаю, буде продовжено для того, щоб ми вийшли на ті обсяги, необхідні до осінньо-зимового періоду", - додав він.

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін подовжив на один місяць термін дії надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.