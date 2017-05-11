ООН потребує майже мільярд доларів на гуманітарну допомогу Сомалі

Організація Об'єднаних Націй заявила, що потребує у цьому році додатково 900 мільйонів доларів США для гуманітарної допомоги Сомалі.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає Deutshe Welle.

Як зазначив Гутерріш, у цій країні гуманітарної допомоги потребують понад шість мільйонів осіб, а близько 275 тисяч дітей страждають від недоїдання та перебувають під загрозою голоду.

"Сьогодні зранку ми представили переглянутий план гуманітарної допомоги, в рамках якого ми шукаємо додатково 900 мільйонів доларів до кінця цього року", - повідомив Гутерріш під час міжнародної конференції, присвяченій гуманітарній кризі у Сомалі, яка відбувається у Лондоні.

"Зараз Сомалі балансує між небезпекою та потенціалом. Тут у Лондоні ми можемо схилити терези на бік безпеки", - сказав генсек ООН.

Він відзначив підвищення політичної стабільності у Сомалі, проте наголосив, що вона є нестійкою, оскільки такі проблеми, як голод, торкаються мільйонів мешканців цієї африканської країни.

Нагадаємо, уряд Великої Британії планував виділити Південному Судану і Сомалі по 125 млн доларів у зв'язку з голодом.