Переселенка, яка живе в Рівному, подала позов проти Кабміну

Правозахисниця Ельвіра Шиліна, яка переїхала в Рівне з окупованого Севастополя, подала позов проти Кабміну. Жінку обурив той факт, що щомісячну адресну допомогу та інші соціальні виплати переселенці можуть отримувати виключно в Ощадбанку. Тобто людей, по суті, позбавили права вибору. А запровадив таку монополію Кабінет Міністрів України. Тож правозахисниця хоче домогтися відміни відповідної постанови.

«Вважаю, що у цьому випадку Кабмін порушив, по-перше, право людини на вибір, а по-друге, змушуючи громадян підписувати договори з однією установою, - ще й антимонопольне законодавство. Адже тут перевага надається тільки одному банку, який, до речі, отримав відразу 300 тисяч клієнтів (маю на увазі з числа переселенців). Тобто виходить, що я у примусовому порядку повинна укласти договір, надати свої персональні дані і працювати з одним банком, якому не довіряю з низки причин. Ця ситуація мене обурила. Тут мова йде ще й про дискримінацію внутрішньо переміщених осіб. Я звернулася за юридичною допомогою до Рівненської обласної громадської організації «Комітет виборців України», - пояснює Ельвіра Шиліна. – Більш ніж півроку тому ми подали позов у Київський окружний адміністративний суд. Наразі відбулося два засідання. Був випадок, коли я приїхала в Київ, щоб потрапити на судове засідання, а його перенесли. В результаті я втратила гроші і час. Тому ми звернулися з клопотанням, щоб засідання відбувалися у форматі відеоконференцій. Нам пішли назустріч. Тож під час наступного засідання, яке відбудеться наступного тижня, ми зможемо знаходитися в приміщенні рівненського суду. Насправді такий формат роботи дуже зручний і сучасний».

За словами правозахисниці, в Україні вже є низка рішень судів першої інстанції з приводу зобов'язання обслуговуватися виключно у Ощадбанку, де переселенці подавали позови проти управлінь соцзахисту та пенсійного фонду і вигравали справи.

«У практиці Рівненського «КВУ» нам найчастіше доводилося допомагати захищати права через суди у виборчих, пенсійних, а також пов'язаних із соціальним забезпеченням справах, - коментує ситуацію керівник правових програм РОГО «Комітет виборців України», адвокат Микола Глотов. – Яке рішення суд ухвалить відносно цієї конкретної справи - покаже час. На мою думку, все залежить від того, чи вистачить у судді волі і сміливості. Адже відповідач тут - уряд України. І, по суті, суд має встановити, законне було рішення уряду чи ні».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне