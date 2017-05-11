Під час візиту до Вашингтону Клімкін зустрівся із Трампом та Пенсом

Під час триденного візиту до Вашингтону міністр закордонних справ Павло Клімкін зустрівся із президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Майклом Пенсом. Переговори відбулись у середу.

“Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів”,- повідомили у Посольстві України в США. - Перед цим відбулася зустріч глави українського зовнішньополітичного відомства з віце-президентом США Майклом Пенсом. Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Павло Клімкін подякував за незмінну позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії".

Посол України в США Валерій Чалий також був присутній під час нанесення візиту української делегації до Білого дому.

Опісля міністр Клімкін доповів про результати зустрічі президенту Порошенку.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що, за словами Клімкіна, США можуть приєднатися до “нормандського формату”.