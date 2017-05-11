Після Brexit ЄС поповниться новими державами-членами, - Могеріні

Після виходу Британії з ЄС кількість держав-членів не буде обмежена цифрою 27.

Про це заявила високий представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні в інтерв’ю газеті La Stampa.

"Я переконана, що в майбутньому ЄС не буде обмежений 27 державами-членами, оскільки в нас будуть нові члени", - зазначила вона.

За словами Могеріні, передусім йдеться про розширення ЄС за рахунок Балкан.

"Я думаю, це будуть балканські країни, з якими ми ведемо переговори про членство. Багато хто називає цей процес розширенням, я волію говорити про об’єднання Європи", - сказала глава європейської дипломатії.

Зазначимо, що з балканських країн офіційними кандидатами на вступ до ЄС є Албанія, Македонія, Сербія та Чорногорія.

Нагадаємо, що Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі.