Після Brexit ЄС поповниться новими державами-членами, - Могеріні

Після виходу Британії з ЄС кількість держав-членів не буде обмежена цифрою 27.
Про це заявила високий представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні в інтерв’ю газеті La Stampa.
"Я переконана, що в майбутньому ЄС не буде обмежений 27 державами-членами, оскільки в нас будуть нові члени", - зазначила вона.
За словами Могеріні, передусім йдеться про розширення ЄС за рахунок Балкан.
"Я думаю, це будуть балканські країни, з якими ми ведемо переговори про членство. Багато хто називає цей процес розширенням, я волію говорити про об’єднання Європи", - сказала глава європейської дипломатії.
Зазначимо, що з балканських країн офіційними кандидатами на вступ до ЄС є Албанія, Македонія, Сербія та Чорногорія.
Нагадаємо, що Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі.