Поліція викликає на допит авторів фільму про вбивство Шеремета

Міністерство внутрішніх справ викликає на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й колишнього співробітника СБУ Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за результатами наради слідчої групи поліції у цій справі, передає "Українська правда".

"Прибираючи емоції, багато фактів у цьому розслідуванні нас зацікавили - й ми викликаємо на допит авторів, а також Ігоря Устименка", - сказав Аваков.

Напередодні журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування, документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше невідомі факти про вбивство Шеремета.

Зокрема, журналісти встановили, що під будинком Шеремета у ніч перед убивством перебував Ігор Устименко, який в 2014 році працював у СБУ.

Після виходу фільму в ефір у СБУ заявили, що Устименка звільнили у квітні 2014 року.