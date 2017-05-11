Полтавці провели в останню путь загиблого сапера Ростислава Чипенка

11 травня у Полтаві відбулося прощання із 38-річним військовослужбовцем Ростиславом Чипенком, життя якого трагічно обірвалося 8 травня цього року. Старший сапер інженерно-саперного взводу 81-ї аеромобільної бригади Збройних сил України підірвався на міні під час розвідувальної операції і помер від отриманих травм.

Тіло загиблого привезли вчора увечері до Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату, де Архієпископ Федір звершив панахиду, а священнослужителі всю ніч читали Псалтир біля тіла полеглого Героя.

Рідні, друзі, товариші по службі, волонтери та небайдужі до чужого горя полтавці прийшли до Свято-Успенського собору попрощатися із захисником, який залишив осиротілими батьків, дружину, трьох дітей віком 13, 8 та 6 років. Як розповіла тітка загиблого, рідні не хотіли відпускати Ростислава на війну, але він поставив їх перед фактом, коли восени 2016 року підписав контракт із ЗСУ.

Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір виголосив прощальне слово на похороні військовослужбовця, зазначивши, що Ростислав здобув найнебезпечнішу військову професію – сапера-розмінувальника, а потім став справжнім професіоналом своєї справи. «Був командиром взводу, завжди першим. Радів за кожну зняту ворожу «розтяжку». Коли виконував успішно бойове завдання, казав своїм рідним, що сьогодні врятував не одне людське життя. Під час спрацювання міни осколки прийняв на себе, тим самим врятувавши життя чотирьох побратимів».

Сотні полтавців віддати останню шану землякові, стоячи на колінах.

Поховали Ростислава Чипенка з усіма військовими почестями на Алеї Героїв, що на Центральному міському кладовищі.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава. Фото автора