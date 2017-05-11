Правила вживання примусових заходів медхарактеру винесли на громадське обговорення, - МОЗ

Мінохорони винесло на обговорення суспільством проект закону «Про затвердження правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги». Закон передбачає застосування таких заходів до осіб, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, однак визнані неосудними. Його мета - інтегрувати цих людей у суспільство та запобігти вчиненню ними повторних небезпечних діянь. Про це повідомляють на Урядовому порталі.

«Будуть збережені соціальні контакти з близькими та родичами, що не мають можливості регулярно приїжджати до пацієнтів, які отримують лікування в іншому регіоні. Мережа закладів, де надаватимуть таку допомогу дозволить уникнути неефективних та необґрунтованих фінансових витрат на транспортування пацієнтів», – зазначає Оксана Сивак, заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших, суд може застосувати три види примусових заходів медичного характеру у стаціонарі. Це госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом, госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом та госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.

При звичайному нагляді неосудна особа зможе самостійно, без супроводу медичного працівника, залишати палату, відділення та заклад. Нині ця можливість не реалізована. При посиленому нагляді людина зможе без супроводу медпрацівника залишати палату та відділення. Хоч виходити за межі закладу самостійно – заборонено. Суворий нагляд передбачає вільне пересування у межах відділення, проте залишати його без супроводу медичного працівника особа не матиме змоги.

Документ доступний за посиланням http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20170503_1.html.

Пропозиції та зауваження до проекту можна надати протягом місяця з дати публікації на поштову адресу МОЗ України або на e-mail: ypolischuk@moz.gov.ua

Нагадаємо, згідно з попередніми даними Міністерства, майже 4% українців потребують психіатричної та наркологічної допомоги.