Рада ЄС схвалила безвізовий режим для України, - Порошенко

Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент України Петро Порошенко.

"17 травня у Страсбурзі - як ми домовилися з нашими європейськими друзями, - урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки на посаді Президента", - зазначив Порошенко.

За словами президента, це рішення свідчить про те, що Україна дедалі більше стає "частиною єдиного європейського цивілізаційного простору".

"Рішення опублікують в Офіційному журналі Союзу - і за двадцять днів по тому воно набуде чинності. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів - для безвізових короткострокових поїздок", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що церемонію підписання законодавчого регламенту, яка відбудеться 17 травня у Страсбурзі, планує відвідати президент України Петро Порошенко.