Радецький звинувачує голову НАЗК у блокуванні перевірки декларацій

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) утретє заблокували початок перевірки електронних декларацій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

"Сьогодні вже втретє Голова НАЗК (Наталя Корчак, - ред.) заблокувала початок проведення перевірки е-декларацій суб’єктів декларування. Н. Корчак, ігноруючи думку інших членів НАЗК, одноособово закрила засідання НАЗК, не бажаючи навіть обговорювати включення цього питання до порядку денного. Таким чином, без належної перевірки залишилися е-декларації, " - написав Радецький.

Раніше у НАЗК обіцяли закінчити перевірку е-декларацій топ-чиновників до 25 травня.