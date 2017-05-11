Сенат США вимагає від Флінна документи про втручання РФ у вибори

Комітет з розвідки Сенату Сполучених Штатів Америки звернувся до колишнього радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна з вимогою надати усі документи, які можуть стосуватись можливого втручання Росії у президентські вибори у США минулого року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Про направлення такої вимоги заявили в середу, 10 травня, глава комітету з розвідки, республіканець Річард Берр, а також представник Демократичної партії у комітеті, сенатор Марк Ворнер.

28 квітня комітет уже запитував аналогічні документи у Флінна, але той відмовився надати їх. Комітет має право направити запит в формі офіційної повістки і змусити передати необхідні документи.

Майкл Флінн пішов у відставку з поста радника Трампа 14 лютого після публікацій в ЗМІ про те, що він, не маючи відповідних повноважень, обговорював можливе зняття санкцій Вашингтона з послом Росії у США Сергієм Кисляком. У квітні була оприлюднена нова податкова декларація Флінна, згідно з якою підтверджується факт отримання ним гонорарів від російських компаній або від пов'язаних з російським бізнесом американських фірм.

Нагадаємо, Сенат проводить розслідування втручання Росії у президентську кампанію в США у 2016 році.