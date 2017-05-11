Стан затриманого Кремлем українця Панова погіршився через голодування

Стан здоров’я громадянина України Артура Панова, арештованого у Росії, різко погіршився внаслідок оголошеного ним заздалегідь голодування. Під час чергового засідання Північно-Кавказького військового суду чоловік втратив свідомість, передає 112-Україна.

Після короткої технічної перерви, коли колегія суддів входила в зал, Панов впав на підлогу в клітці-"акваріумі", конвойні попросили другого підсудного - Максима Смишляєва підняти його. Смишляєв зазначив, що Панов "різко побілів". Суддя прийняв рішення викликати "швидку допомогу".

Панов оголосив про початок безстрокового сухого голодування з вимогою екстрадиції його в Україну протягом двох тижнів на засіданні суду ще 3 травня.

Адвокат Артура Панова Сергій Московкін розповів, що у святкові дні адвокатів в СІЗО "не пускали, тому він зі своїм підзахисним не зустрічався". Московкін також розповів, що "перед початком засідання Панов повідомив йому, що продовжує голодування".

Російське видання “Кавказький вузол” передає нібито адресоване безпосередньо виданню повідомлення Панова, передане адвокатом Московкіним що він "не відмовляється від того, що дійсно мав думка вчинити злочин, переступити межу".

Однак у повідомленні Панов повідомляє і наступне: "Але це всього лише думка і ніколи б я не пішов на те, щоб з моєї вини, навмисної або випадкової, загинув хоч хто-небудь. Ті звинувачення, які були висунуті мені, будуються виключно на припущеннях, чутках, домислах".

Зазначимо, російська влада звинувачує Панова у підготовці до терористичного акту, незаконне виготовлення вибухових речовин і публічне виправдання тероризму.

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