Сирійські повстанці відбили в ІД місто Табка

Сирійські повстанці у середу, 10 травня, вибили бойовиків "Ісламської держави" (ІД) з міста Табка, що на захід від Ракки, та захопили контрольовану до цього ісламістами найбільшу в країні дамбу.

Про це повідомляють в Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини, передає Deutsche Welle.

Звільнена дамба відіграє важливу роль у забезпеченні Сирії електроенергією та зрошення долини річки Євфрат.

Речник "Демократичних сил Сирії" (SDF), які тепер контролюють Табку, запевнив, що місто "повністю звільнено" від ісламістів, однак триває зачистка території від бойовиків, які могли сховатися. Бої за ці місто тривали кілька тижнів. Табку бомбардувала американська авіація, сили якої підтримують повстанців.

"Демократичні сили Сирії" складаються переважно з курдських, але також арабських загонів. Як повідомлялося, напередодні адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила надати курдським загонам нові озброєння задля пришвидшення звільнення Ракки від сил ІД. Ракка є твердинею ІД в Сирії і столицею так званого "халіфату". Звільнення міста є необхідним для перемоги над терористичною організацією.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп поінформував Конгрес про продовження на один рік санкцій та інших заходів щодо влади Сирії.