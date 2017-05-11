Трамп готовий співпрацювати з Україною для врегулювання конфлікту на Донбасі

Президент США Дональд Трамп підтвердив готовність до співпраці з Україною для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому за результатами зустрічі віце-президента США Майка Пенси і Трампа з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Віце-президент Майк Пенс зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Віце-президент підкреслив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується в ньому.

При цьому Пенс додав, що домовленості, досягнуті в Мінську (Білорусь), залишаються найбільш реальним шляхом до миру.

"Після цієї зустрічі Президент (США Дональд Трамп) провів переговори з міністром закордонних справ (Павлом Клімкіним) та підтвердив підтримку США України і його бажання працювати з нашими українськими партнерами для мирного врегулювання конфлікту", - резюмується в повідомленні.

Нагадаємо, що під час візиту до Вашингтону Клімкін зустрівся із Трампом та Пенсом.