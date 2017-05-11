Туреччина успішно випробувала нову ракетну систему

У Туреччині проведено успішне випробування ракетної системи KAAN виробництва компанії ROKETSAN, повідомляє Anadolu.

"Запуск ракети був проведений з провінції Синоп на березі Чорного моря: ракета подолала відстань 280 км. За пуском ракети, в прямому ефірі стежили міністр національної оборони Фікрі Ішик і заступник голови департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір", - зазначається в публікації.

Міністр національної оборони Туреччини привітав розробників ракетної системи.

Як повідомляється, ракетна система KAAN виробництва турецької компанії Roketsan була представлена на Міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF-2017 в Стамбулі.

Ракета KAAN діаметром 610 міліметрів здатна надати ефективну вогневу підтримку армійським підрозділам. Вона оснащена інерціальної навігаційної системою і глобальною системою позиціонування (GPS) для нанесення точних ударів по цілям. Ракета вагою 2,5 тонни здатна нести боєзаряд вагою півтонни.

Завдяки максимальній автоматизації екіпаж ракетної системи складається всього з трьох осіб: командира, заряджаючого і водія.