У Бундесвері за останні 6 років виявили 2,5 тисячі праворадикалів

З початку цього року у Бундесвері виявили понад 100 праворадикалів, яких підозрюють у екстремізмі. І хоча лише у незначній частині випадків підозри підтвердились і спостерігається тенденція до зниження кількості таких військових, протягом 2017 року 104 військовослужбовці залишаються під підозрою, передає DW.

Таку заяву Служби військової розвідки Німеччини (MAD) передало німецьке видання Rheinische Post з посиланням на власні джерела у спецслужбах ФРН.

Випадки були зареєстровані після того, як у ФРН була скасована загальна військова повинність у середині 2011 року. За даними видання, протягом усіх цих років спостерігається тенденція до зниження кількості виявлених ймовірних праворадикалів у Бундесвері: у 2010 році було зареєстровано 585 таких випадків, тоді як у 2016 - лише 227 випадків.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що у Німеччині проводять масштабну антитерористичну операцію.