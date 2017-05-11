У центрі Миколаєва вночі прогримів вибух

Сьогодні вночі, приблизно о 2:00, у центрі Миколаєва підірвали вхідні двері до відділення банку "Південний". Про це повідомляє сайт "Преступности.НЕТ".

Вибух стався у відділенні, яке розташоване на пр. Центральному в районі перетину з вул. 2 Слобідська. За свідченнями очевидців, вибух був настільки потужним, що у навколишніх будинках повилітало скло з вікон.

На місці працюють патрульні поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Правоохоронці поки від коментарів відмовляються.

Інформації щодо постраждалих наразі немає.