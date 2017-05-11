У Черкасах улітку реалізують сім громадських ініціатив

У Черкасах протягом літа реалізовуватимуть сім громадських проектів, які змінюватимуть місто та людей на краще. Вже третій рік поспіль ГО «Промолодь» проводить конкурс громадських ініціатив, де обирають семеро проектів-переможців. Цьогоріч за допомогою таких ініціатив Черкаси ставатимуть екологічним, спортивним, інтелектуальним містом, не забули і про дозвілля для найменших.

Співзасновник громадської організації «Промолодь» Іван Подолян розповів,що за час проведення такого конкурсу «Ідея-Дія-Результат» вже відібрали 21 проект-переможець. В рамках конкурсу переможці зможуть відвідати Польщу і побачити, як подібні проекти реалізують на теренах іншої держави, для допомоги запрошують меценатів.

Ініціативними цьогоріч, як і минулого року виявились черкаські переселенці з Донбасу, вони презентували два проекти. «30 днів в сім'ї карате» – під відкритим небом усі охочі зможуть безкоштовно опанувати навички карате разом з сім’єю чотириразового чемпіона Європи, срібного призера чемпіонату світу та майстра спорту міжнародного класу по традиційному карате Олександра Решетняка. Переселенки Людмила Марченко та Наталія Король проводитимуть з дітьми та їхніми родинами ігрове шоу «Прості відповіді на складні питання», покликане пояснити дітям невідомі явища науки простими словами. Черкаським дітлахам ще з минулого літа запам’яталось шоу «Похімічим», де переселенка Наталія Король – вчитель хімії створила для дітей цікавий майданчик для проведення дослідів. Тож цього літа на дітей чекатимуть нові шоу, запевняє Людмила Марченко.

Досить незвичним дитячим проектом є «Студія елементарного музикування для дітей», яка передбачає створення творчого простору для дітей та батьків, аби пограти та імпровізувати на елементарних музичних інструментах, таких як, шейкери, ксилофони, клавесин, барабани. «За допомогою музикування та взаємодії з якісними музичними інструментами діти «збалансовують» свій емоційний стан, що сприяє розкриттю творчого потенціалу. Це актуально у сучасному світі, перенасиченому інформаційними технологіями», – запевнила співзасновниця проекту, член Української спілки Транзактного аналізу Тетяна Волочай. Займатиметься з дітьми кваліфікований дитячий музичний педагог Анна Комкіна.

Навчити сортувати відходи пропонує у своєму проекті «Використовуй – Сортуй – Утилізуй» Лідія Криштоп. «У м. Черкаси проблема сортування сміття вже постає досить гостро, бо закінчується термін експлуатації сміттєвого полігону і виділяються великі бюджетні кошти на побудову нового, тоді, як у багатьох країнах світу вже заборонено їх будувати», – переконана ініціаторка проекту.

Спрямувати молодь і усіх охочих до інтелектуальних занять та лекцій, пізнати себе за допомогою психології покликані проекти «Вуличний психологічний університет» Інни Ченбай та «Черкаський дебатний клуб» Сергія Ганницького. Ну і звісно, Черкаси також впроваджуватимуть новинку –«Електронні велопарковки» від Віталія Пітвало. «Нині електронні велопарковки є лише в Києві, тож ми спробуємо облаштувати такий собі електронний ключ (картку) на тих велопарковках, які вже існують в місті. Це допоможе вберегти ровер від крадіїв,а ще – створити альтернативу замкам», – каже засновник. Зазначимо, громадські ініціативи є безкоштовними, тож ініціатори шукають однодумців та запрошують долучитися до участі у проектах.

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси