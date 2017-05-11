У Києві стартує фестиваль кіно та сучасної музики “Німі Ночі 7½”

Сьогодні у столиці стартує фестиваль німого кіно та сучасної музики “Німі Ночі 7½”. Організатор заходу – державний кіноархів Довженко-Центр, який є єдиним членом Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF). Про це повідомляють на офіційній сторінці Центру.

Фестиваль проходитиме 2 дні, 11 та 12 травня у національному кіноархіві, що вул. Васильківська 1, (ст. м. Голосіївська).

На сьогодні у програмі запланували показ фільму Петра Чардиніна 1926 р. «Тарас Трясило», Україна, а також «Чорний хід» 1921 р. Леопольда Йеснера з Німеччини.

Завтра пройдуть покази фільмів «Богиня» Юнгана У, «Антракт» Рене Клера та «Небувалий похід» Михаїла Кауфмана. Фільми супроводжуватиме музика Єгора Забєлова (Білорусь), Еріка Саті у виконанні проекту SUPREMUS та оркестру Armonia Ludus та Антона Байбакова (Україна).

Фестиваль завершиться вечіркою Антона Байбакова БабайкінПартія, що таємно проводиться в Києві кілька разів на рік. Дрес-код – екстравагантний костюм.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, чому фестиваль "Німі ночі" переїхав з Одеси до Києва.