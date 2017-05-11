У Львові депутати облради вимагають демонтувати Монумент слави

Відповідне звернення до голови Львівської облдержадміністрації, Львівської міської ради та міського голови Львова сьогодні, 11 травня, під час сесії зачитав депутат фракції «Народний контроль» Василь Масний.

За словами депутата, звернення підтримують декілька громадських організацій. Зокрема – «Будуймо Україну разом», «Бібліотека патріота», «Союз добрих сердець», «Автосотня самооборони», «Комітет права». «Рабів до раю не пускають», «Українська спілка учасників АТО» та «Білі хорвати».

Варто додати, що на сесіях уже не вперше лунають пропозиції щодо демонтажу монумента: 27 квітня поточного року аналогічне звернення озвучив на засіданні сесії Львівської міської ради депутат від Української галицької партії Тарас Чолій. Водночас запропонував провести щодо пам’ятного комплексу на вул. Стрийській (навпроти Академії сухопутних військ і при верхньому вході у Парк культури) громадські обговорення.

Раніше, 11 травня 2007 року, Львівська міськрада вже створювала комісію, яка мала розглянути питання про можливий демонтаж меморіалу або видалення окремих його елементів як «імперсько-більшовицьких символів». Також це питання розглядали й у лютому 2014-го – на одному із засідань виконкому ЛМР.

У разі демонтажу Монумента Слави, за пропозицією активістів, доречно на його місці встановити Меморіал пошани бійців АТО.

Нагадаємо: Монумент бойової слави радянських збройних сил відкрили 1970 року. Ансамбль виконано в камені та бронзі. Його автори – знані в Україні та за її межами скульптори Дмитро Крвавич, Еммануїл Мисько, Ярослав Мотика. Художник-монументаліст Олександр Пирожков, архітектори Мирон Вендзилович та Аполлон Огранович. 1972 року роботу відзначено Державною премією УРСР ім. Т. Шевченка, а 1974-го – золотою медаллю ім. М. Грекова Академії мистецтв СРСР. Скульптура жінки була відлита на заводі «Ленмонумент», а солдата, за дорученням Львівського обкому КПУ, –на Львівському паровозо-вагоноремонтному заводі.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.