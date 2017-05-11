У Львові запустили сотні кульок за ухвалення безвізу

Сьогодні, 11 травня, перед Львівською обласною адміністрацією відбувся перформанс з нагоди схвалення Радою міністрів Євросоюзу остаточного рішення щодо надання громадянам України безвізвізового в'їзду на територію ЄС. Кілька сотень молодих людей зібралися щоб випустити в небо сині кульки із прикріпленими до них жовтими зірками. Це мало б символізувати єднання українців з іншими європейськими народами.

Крім того із балкону ЛОДА було опущено два великих прапори – один України, а інший – ЄС. Крім того на будівлі було розвішено багато менших прапорів. Також їх роздавали учасникам перформенсу та перехожим, які долучалися до акції.

Після запуску кульок усі спільно виконали гімн України. А потім музиканти розважили присутніх веселими композиціями. Закінчила усю атракцію піаністка програвши «Марсельєзу».

«Відтепер усі без винятку зможуть подорожувати країнами Євросоюзу. Для цього слід мати біометричний паспорт, підтверджуючий документи про мету поїздки, достатню суму коштів та медичне страхування. Ті люди, які мають візи зможуть і надалі вільно перетинати кордон країн ЄС. Для українців безвізовий режим має запрацювати з 11 червня», - розповіла директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОДА Поліна Лі.

Відповідний законодавчий акт мають урочисто підписати 17 травня в приміщенні Європарламенту у Страсбурзі.