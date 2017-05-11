У МЗС розповіли про деталі зустрічі Клімкіна і Трампа

Під час зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та президента США Дональда Трампа ще раз була підтверджена підтримка України американською стороною. Про це заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає телеканал "112 Україна".

"Ми отримали чіткі запевнення в підтримці американською стороною суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів. Обговорили детально ситуацію на Донбасі, виконання мінських домовленостей. Ми дуже вдячні американській стороні за незмінну позицію у підтримці України. Те, що відбулися ці візити, це величезний успіх української дипломатії. Ми ще раз переконалися в тому, що ми маємо абсолютно чітку підтримку і розуміння з боку американської сторони, що є агресією РФ і наскільки вона загрозлива", - сказала вона.

Коментуючи також зустріч Трампа з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, Беца повідомила, що американський лідер указав на необхідність виконання Росією мінських домовленостей.

"Це чіткий сигнал, є абсолютне розуміння, що поки Росія не виконає мінські домовленості, санкції будуть залишатися в силі", - зазначила Беца.

Речник МЗС також підтвердила, що Клімкін і держсекретар США Тіллерсон обговорювали можливість приєднання США до "нормандського формату".

Нагадаємо, українська делегація у ході візиту до США зустрілася з президентом США Дональдом Трампом.